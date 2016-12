13:17 - Crollo dell'affluenza ai ballottaggi: alle 12 è stata "solo" del 15,5% nei 139 comuni chiamati nuovamente al voto (il dato diffuso dal Viminale, non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Al primo turno, il 25 maggio, l'affluenza era stata del 21,5%.