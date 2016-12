Bagnasco: "No al conformismo"

10:47 - "Il coraggio è il contrario del conformismo, dove è comodo nascondersi per non essere disturbati". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, durante l'omelia per la Messa della Route 2014, alla quale partecipano 30mila scout e il presidente del Consiglio, Matteo Renzi. "Ma è questa la strada della nostra grandezza? - ha aggiunto - quello di mimetizzarsi nel pensiero unico dal quale il Santo Padre ci mette in guardia? Serve coraggio".