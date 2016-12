Aversa, scontrino anti romani in una pasticceria: ed è polemica

12:15 - Questa volta lo sfottò parte da una pasticceria. E, come il precedente caso, l'aver reso pubblico lo scontrino incriminato crea polemica. Il "romano bastardo sei tu" che campeggia infatti su alcuni scontrini fiscali, sarebbe solo "uno scherzo, una goliardata che qualche settimana fa hanno ideato mio figlio e i miei operai" si difende il proprietario della pasticceria del centro di Aversa, in provincia di Caserta.

"Qua nel bar i miei operai e mio figlio fanno sempre casino, loro e il Napoli. Fanno scherzi come questo. Loro sono più tifosi di me. Io non lo sono più come prima: io tifo adeguatamente, non come loro", dice al Fatto Quotidiano. "Quella frase è solo un coro da stadio", prosegue.



Dopo il caso del commento omofobo su una ricevuta di una pizzeria di Maruggio, in provincia di Taranto, che è costato il posto al cameriere responsabile, sarebbe però consigliabile maggiore prudenza.