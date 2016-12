18:26 - Mancano pochi chilometri all'impatto tragico quando il bus che trasporta 48 persone inizia a sbandare. Siamo all'altezza di Monteforte Irpino, solo qualche secondo e poi il mezzo precipiterà dal viadotto Acqualonga. Un salto nel vuoto che provocherà 40 vittime. Le immagini che vedete nel filmato sono state allegate alla perizia sul terribile incidente del 28 luglio 2013: quasi 600 pagine con 1500 allegati dalle quali emerge una "situazione di potenziale pericolo perdurante da più di un decennio" .

"Se ci fosse stata una accorta manutenzione - scrivono i periti - le barriere avrebbero potuto contenere l'impatto del pullman ed evitare che precipitasse dal cavalcavia" . "L'automezzo non aveva in funzione l'impianto frenante e nonostante questo l'autista del bus, Ciro Lametta, morto nel tragico impatto, ha fatto di tutto per tenere il grosso automezzo sulla carreggiata". E'proprio dalle risultanze dell'indagine tecnica che si è arrivati, da parte della Procura di Avellino, ad indagare sette persone per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Fra queste Gennaro Lametta, proprietario dell'autobus e cinque dipendenti ed ex dipendenti della Società autostrade: uno di loro è il responsabile della manutenzione. In un'altra inchiesta collegata alla tragedia sono coinvolti due dipendenti della motorizzazione che avrebbero attestato in modo falso la revisione, mai avvenuta, dell'autobus maledetto.