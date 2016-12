00:11 - Una persona è morta in un incidente avvenuto sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in carreggiata sud, tra gli svincoli di Sibari e Altomonte. Un'auto, con a bordo cinque persone, è sbandata andando a finire contro le barriere di protezione. L'impatto ha provocato la morte di uno degli occupanti la vettura. Il traffico per l'incidente è rallentato e si transita sulla sola corsia di sorpasso.