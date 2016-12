Asti, la donna sul tram ritratta nel video non è la mamma scomparsa

16:29 - La donna ritratta nel video diffuso dai carabinieri di Asti non è Elena Ceste, la mamma di quattro figli scomparsa dalla sua casa di Costigliole d'Asti il 24 gennaio scorso. A rivelarlo è proprio la vera protagonista del filmato che, riconosciutasi, ha telefonata alla trasmissione Chi l'ha visto: "Mi dispiace per i familiari ma quella donna sono io. Prendo quell'autobus tutti i giorni per andare al lavoro".

Il filmato è stato registrato dalle telecamere di sicurezza sul tram numero 4 a Torino. La donna inquadrata è salita sul mezzo pubblico alle ore 8.40 alla fermata di Porta Palazzo per poi scendere alle ore 9.05 in via Cesare Pavese angolo corso Unione Sovietica.



La telefonata alla redazione del programma tv che smentisce l'ipotesi delle forze dell'ordine è ora all'esame degli investigatori.