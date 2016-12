Arriva il vero inverno: giù le temperature Milano, Torino e Verona aspettano la neve

14:35 - Le insolite temperature che ci hanno fatto compagnia per quasi tutto il mese di gennaio resteranno un ricordo. L'inverno, quello vero, scende sull'Italia: aumenta la nuvolosità ovunque, calano le temperature eccetto al Sud e, mentre al Centro scende la pioggia, le grandi città del Nord, da Torino a Udine, passando per Milano, si preparano all'arrivo della neve, prevista per mercoledì, che imbiancherà anche l'Emilia.

"È iniziata una settimana di stampo decisamente invernale - spiega il meteorologo Flavio Galbiati - per l’arrivo sull’Italia di un nucleo di aria fredda di origine polare che dai confini settentrionali dell’Europa che porterà un sensibile calo termico e, soprattutto, la neve fino in pianura al Nord. La giornata più “nevosa”- sottolinea l’esperto- sarà probabilmente quella di mercoledì quando verranno imbiancate anche alcune importanti città quali Torino, Milano e Piacenza".



Previsioni per lunedì - Aumentano le nuvole su tutta la Penisola a eccezione del Nordovest. Piogge sulle regioni centrali, in particolare Lazio e Marche settentrionali, e sulla Sardegna. Dal pomeriggio temporali anche a Nordest, Emilia Romagna, Lombardia orientale e Sicilia. Torna la neve sull'Appennino, tra i 700 e 1000 metri di altitudine, mentre al Nordest fino a 500 metri.



Martedì di tregua, poi la neve - Dopo un giorno, martedì, di relativa tregua, mercoledì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione con il rischio di neve a bassa quota al Nordovest. Fiocchi fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed entroterra ligure.



Tra mercoledì e giovedì la neve in pianura potrebbe cadere fino a quote pianeggianti su gran parte del Nord. Verranno dunque imbiancate città come Torino, Milano, Piacenza ma anche Verona, Treviso e Udine. La fase clou di queste nevicate, al momento, sembra verificarsi proprio nella giornata di mercoledì e nella notte successiva.



Temperature in forte calo al Nord e al Centro - Colonnina di mercurio vicina allo zero nelle zone interessate dalla neve. Le temperature caleranno sensibilmente al Nord e in Toscana. Al Sud, invece, valori in rialzo per gli intensi venti meridionali.