Armi chimiche,Galletti: tutto bene

Per il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti quella di Gioia Tauro, come luogo di trasbordo per le armi chimiche provenienti dalla Siria, "è stata la scelta giusta", resa possibile dalla "professionalità e la tecnologia avanzata in cui l'Italia è all'avanguardia". Le operazioni intanto continuano: "Al momento sono stati trasferiti 26 container, con un ritmo di 6-7 all'ora", hanno fatto sapere i vigili del fuoco che seguono il trasbordo.