Aosta, milionario a sua insaputa Eredità scoperta grazie al fisco

Lo ha scoperto, infatti, solo quando il fisco ha bussato puntuale alla sua porta contestandogli tasse non pagate. "Ho ereditato mia insaputa - prova a giustificarsi il neo-Paperone - nessuno mi ha avvertito. E sa perché? Perché la legge non lo prevede. Non c'è scritto da nessuna parte che devi avvertire un erede sul fatto che ha ereditato, e così lui può anche restare all'oscuro di tutto, come è accaduto a me. Il problema, ora, è dimostrarlo allo Stato che mi insegue accusandomi di aver evaso il fisco". La storia surreale è sbarcata anche in Parlamento.

"Ho fatto presentare - racconta - una proposta di legge, con la necessaria consulenza del notaio volta a far informare i beneficiari di eredità del fatto che hanno ereditato. Farà ridere, ma è così". In realtà, gli eredi della fortuna sono i due figli del professionista, perché è lo scomparso suocero ad aver lasciato una montagna di soldi ai famigliari, ma siccome il valdostano è vedovo, il lascito (per un quarto) è andato ai suoi due figli, ovviamente anche loro all'oscuro di tutto. Ora Franco Cardiello, senatore Pdl e primo firmatario del disegno di legge per cambiare la normativa sulle successioni, propone di "ovviare ad una palese disfunzione dell'ordinamento".