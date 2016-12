Andora, passa il primo treno dopo il blocco

12:02 - Questa mattina all'alba è stata riaperta la linea ferrovia di Andora, in liguria. Interrotta circa un mese fa a causa di un deragliamento, i lavori di ripristino si sono conclusi in anticipo rispetto alle otto settimane calcolate inizialmente per togliere i vagoni e la motrice rimasti a strapiombo sul mare. I convogli per i primi giorni dovranno viaggiare a 30 km l'ora poi il limite di velocità sarà alzato a 50 km l'ora. Da oggi la circolazione è tornata regolare con qualche ritardo non superiore a dieci minuti.