Ancora temporali al Centronord e mercoledì maltempo anche a Sud

10:31 - La perturbazione porta rovesci e temporali sparsi su gran parte del Centronord, a tratti anche di forte intensità, specie tra sera e notte. "Il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione - afferma il meteorologo Giovanni Dipierro - mercoledì insisterà sull'Italia, favorendo ancora la formazione di temporali che, benché più diffusi e insistenti al Nordest e nelle regioni centrali, non risparmieranno le regioni meridionali".

Tra martedì e mercoledì le temperature caleranno di qualche grado in gran parte del Paese. Giovedì l'avanzata dell'alta pressione consentirà un miglioramento del tempo, con le ultime residue precipitazioni. Da venerdì a domenica, proprio grazie all'alta pressione, tempo bello e stabile al Centrosud e nelle Isole, più instabile invece al Nord, lambito dalle perturbazioni in movimento al di là delle Alpi; nell'ultima parte della settimana avremo anche un po' di caldo, con temperature quasi ovunque in crescita.



Le previsioni per martedì - Al mattino nuvole su gran parte del Centronord con rovesci e temporali sparsi su Alpi centro-orientali, alto Veneto e Friuli, a carattere meno diffuso anche sul resto del Nord, Toscana, Umbria, Marche e nord della Sardegna; in prevalenza bello al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio a rischio di rovesci o temporali distribuiti in forma irregolare, un po' tutto il Nord, la Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio, le Marche e il centro-nord della Sardegna. In serata tempo più asciutto su Alpi centrali e vicine pianure, rovesci o temporali anche forti su Toscana, Umbria, Viterbese, nella notte anche sul resto del Lazio, Emilia e alto Adriatico. Temperature massime in calo in gran parte del Centronord, anche di 4-6 gradi al Nordovest; in temporanea in crescita invece al Sud, con punte anche di 34-35 gradi in Sicilia. Moderati venti di Scirocco in Sicilia e localmente sull'Adriatico; dalla sera comincia a soffiare un moderato Maestrale in Sardegna.



Italia divisa in due - Tra alcune città del Nord e alcune del Sud e della Sicilia oggi ci saranno più di 10 gradi di differenza. Ad esempio oggi sono previsti 19 gradi ad Aosta, 21 gradi a Torino, Cuneo, 22 gradi a Novara, Bolzano, 24 gradi a Milano, Imperia contro i 34 gradi previsti a Palermo, Trapani, 32 gradi previsti a Catania, Lecce, Reggio Calabria, 31 per Catanzaro, Cagliari, Messina, Bari, Taranto. Per Crotone, Lamezia sono previsti 30 gradi, per Roma, Brindisi, Napoli, Potenza 29 gradi, per Bologna, Pescara, Sassari 28 gradi, per Alghero, Olbia 27 gradi, per Treviso, Verona, Viterbo 26 gradi, per Brescia, Genova, Rimini, Trieste, Venezia, Ancona, L'Aquila, Perugia, Firenze, Grosseto, Campobasso, Rieti 25 gradi, per Bergamo, Piacenza, Udine, Pisa 24 gradi, per Trento 23 gradi.



Le previsioni per mercoledì - Giornata nuvolosa in gran parte d'Italia, anche se non mancheranno poche e temporanee schiarite. Al mattino possibili rovesci e temporali irregolari su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia, regioni centrali tirreniche, Campania, Puglia, Basilicata, Cosentino e nord-ovest della Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni più scarsi sulle coste delle Venezie, ancora numerosi rovesci o temporali su Alpi orientali, est Lombardia, Emilia, gran parte del Centro specie tra l'interno e l'Adriatico, su Campania e Puglia; altrove fenomeni decisamente più occasionali. Migliora in serata con residui locali rovesci solo sull'Adriatico e tra bassa Campania e Calabria tirrenica. Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo nel resto del Paese. Giornata ventosa soprattutto al Sud e nelle Isole con Maestrale anche forte su Sardegna e Canale di Sicilia.



Le previsioni per il resto della settimana - Giovedì il miglioramento sarà particolarmente evidente nelle regioni di Ponente con tempo in prevalenza soleggiato al Nordovest, in Emilia, regioni tirreniche, Sardegna e Sicilia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese; al mattino residue precipitazioni nel nord dell'Alto Adige, in Puglia garganica e Calabria tirrenica. Nel pomeriggio isolati e brevi rovesci su Prealpi venete e friulane, Dolomiti, Carnia, zone interne di Marche e Abruzzo, Appennino lucano e Puglia. Le temperature saranno in sensibile rialzo al Centronord, in Sardegna, Campania; in diminuzione nel resto del Sud. Ancora un po' di Maestrale al Sud e nelle Isole.



Venerdì nel complesso tempo buono, soleggiato con clima estivo e valori intorno ai 30 gradi un po' su tutta l'Italia. Verso sera non si escludono locali rovesci tra Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia.