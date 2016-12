Amanda segue le orme di Raffaele: anche per lei laurea e lavoro in arrivo

14:46 - Sembrano proprio dei destini intrecciati quelli di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, i due protagonisti del processo per l'omicidio di Meredith Kercher. Dopo l'assoluzione in Corte d'Appello, poi annullata dai giudici, entrambi i ragazzi hanno proseguito i loro percorsi di studio che hanno portato alla laurea di Sollecito prima e adesso a quella di Amanda, che verosimilmente dovrebbe avere luogo a Seattle entro luglio.

La tesi sarà basata sulla sua odissea giudiziaria ma la signorina Knox non si accontenta: infatti sarebbe pronto per lei un contratto di lavoro da parte di un noto editore newyorkese che le consentirà di trasformare la sua incredibile esperienza in un romanzo best seller. E così quella che una volta era una cameriera di un pub perugino, con tutta probabilità, diventerà una grande scrittrice. Anche se a distanza, dunque, Amanda e Raffaele continuano ad ispirarsi l'uno all'altro prendendo spunto da una pesante condanna per omicidio che rimane indelebile, ma giorno dopo giorno si trasforma in una pietra sulla quale costruire il loro futuro.