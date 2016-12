Alma Shalabayeva in Procura a Roma

16:11 - Alma Shalabayeva, moglie del dissidente kazako Mukhtar Ablyazov, è arrivata a Roma per essere interrogata nell'ambito dell'inchiesta sulla sua espulsione dall'Italia avvenuta il 31 maggio. La donna, residente in Svizzera, viene sentita come indagata in relazione al possesso di un passaporto falso. Prima di entrare in Procura, rispondendo a una domanda sulla possibilità di rientrare in Italia, ha detto ai giornalisti: "Vedremo, stiamo valutando".