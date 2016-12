Allagamenti e strade chiuse in Brianza

14:42 - Brianza in difficoltà a causa del nubifragio che ha colpito il Centronord. Molte strade sono state chiuse per gli allagamenti e numerose richieste di intervento sono giunte, già dall'alba, alle centraline delle forze dell'ordine. Nel Vimercatese (Monza), in particolare nei comuni di Bernareggio e Cornate D'Adda, la situazione è apparsa critica.

L'acqua ha raggiunto il livello delle finestre del piano terra di alcune abitazioni. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare automobilisti rimasti intrappolati nei sottopassaggi allagati. Sono state chiuse le principali strade di collegamento tra Vimercate, Carnate, Bernareggio e Cornate D'Adda. Al momento a Monza non si rilevano particolari criticità, anche se il livello del fiume Lambro si sta alzando e si temono esondazioni.



Disagi anche nel Milanese - Situazione critica anche al confine tra Milano e Villapizzone, dove gli automobilisti sono rimasti bloccati per ore a causa dell'allagamento di un sottopassaggio in via Negrotto. Disagi anche a Rho, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Europa.