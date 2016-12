Alfano: non capaci proteggere Biagi

13:17 - Dopo la riapertura dell'inchiesta sulle eventuali mancanze nella protezione di Marco Biagi, Angelino Alfano ammette: "Non abbiamo saputo proteggerlo". Il ministro dell'Interno ha spiegato come "la gestione delle scorte è sempre difficile, se sono troppe ci si indigna; se sono troppo poche, si mettono a rischio le persone. Diceva Falcone che la mafia uccide gli uomini che le istituzioni non sanno proteggere, e noi non abbiamo saputo proteggere Biagi".