09:59 - In questi primi cinque mesi del 2014 sono sbarcati 39.538 immigrati sulle coste italiane. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, in audizione al Comitato Schengen. Gli arrivi complessivi del 2013, che hanno toccato quota 43mila, saranno presto superati a metà del 2014. "Sulle stime bisogna attenersi alla prudenza, ma la pressione migratoria è molto alta ed il trend in crescita", ha aggiunto.