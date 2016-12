Al Nord arrivano il freddo e la neveAl Centrosud protagonista la pioggia

09:46 - Le correnti fredde di origine artica hanno raggiunto l'Italia, e martedì porteranno vento sui mari di ponente e i primi fiocchi di neve fino in pianura sull'Emilia Romagna. Mercoledì , invece, secondo il meteorologo Andrea Giuliacci "una nuova perturbazione atlantica porterà la neve fino in pianura su gran parte del Nord, mentre al Centrosud protagonista sarà la pioggia, che bagnerà soprattutto il versante tirrenico".

"La seconda parte della settimana - precisa l'esperto- risulterà molto piovosa in tutta Italia ma con un clima meno freddo per l'arrivo di intensi venti di Scirocco che, in particolare al Centrosud, determineranno un sensibile rialzo delle temperature".



Le previsioni per martedì - Al mattino nuvole su gran parte d'Italia con neve fino in pianura su Emilia Romagna. Piogge con neve a quote collinari su Marche, rovesci e temporali all'estremo Sud e Sardegna meridionale. Nel pomeriggio bello al Nordovest, ancora nubi altrove. Piogge sparse, per lo più deboli, su medio-basso Adriatico ed estremo Sud; nevicate fino a quote collinari sul versante adriatico dell'Appennino Centrale, fino a 900-1000 metri sui rilievi di Calabria e Sicilia. A fine giornata, mentre si attenuano gli effetti della perturbazione n. 9 di gennaio, arriverà la parte più avanzata di un nuovo sistema nuvoloso sui settori più occidentali del nostro Paese. Temperature in calo al Centronord e Isole, senza variazioni di rilievo nel resto d'Italia. Forti venti di Maestrale sui mari di ponente; intensa Bora sull'Adriatico.



Le previsioni per mercoledì - In mattinata nuvole al Nord con neve fino in pianura su Piemonte e fino a 200 metri sull'entroterra ligure; piogge e rovesci, localmente forti, su Liguria e Sardegna. Nubi alternate a schiarite nel resto del Paese. Nel pomeriggio neve in gran parte del Nordovest: mista a pioggia sulla pianura lombarda, fino a 100 metri sull'entroterra ligure. I rovesci si estendono dalla Liguria alle regioni centrali tirreniche; si attenuano invece sulla Sardegna. In serata le piogge e le nevicate si estendono al Nordest: in particolare, avremo neve mista a pioggia nelle pianure più interne, pioggia lungo le coste. Nel corso del giorno, resistono le schiarite sul medio Adriatico e all'estremo Sud. Temperature in ulteriore calo al Nord, in aumento altrove.



Arriva la neve - Nella mattinata di mercoledì neve fino in pianura sul Piemonte e fino a 200 metri sull'entroterra ligure. Nel pomeriggio neve in gran parte del Nordovest; neve mista a pioggia sulla pianura lombarda, fino a 100 metri sull'entroterra ligure. In serata neve mista a pioggia anche sulle pianure più interne del Nordest. Verranno dunque imbiancate città come Torino, Milano, Piacenza ma anche Verona, Treviso e Udine. Le zone più colpite dalle nevicate, nel corso del giorno, saranno il basso Piemonte e l'entroterra ligure: in queste zone gli accumuli potranno andare dai 30 ai 50 cm.



La tendenza - La seconda parte della settimana risulterà molto piovosa in tutta Italia ma con un clima meno freddo per l'arrivo di intensi venti di Scirocco che, in particolare al Centrosud, determineranno un sensibile rialzo delle temperature. Quella di giovedì sarà una giornata in generale perturbata, soprattutto al Nord, su medio Tirreno e settore ionico. Sullo Ionio piogge conseguenti a forti venti di Scirocco, possibili rovesci sul settore tirrenico. Piogge su alto Adriatico, Emilia Romagna, Liguria e Sardegna. Ancora nevicate a quote basse su Alpi e al Nordovest, in particolare sul Piemonte. Sulla Lombardia registreremo una trasformazione della neve in pioggia con quota in rialzo, entro sera, oltre i 300-400 metri. Temperature in aumento, anche significativo, al Centrosud; ulteriore lieve calo al Nordovest. Intensi venti di Scirocco al Centrosud.