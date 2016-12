Al Centrosud estate fino a Ferragosto Al Nord invece continuano i temporali

10:51 - Fino a Ferragosto, l'alta pressione garantirà giornate belle e soleggiate in tutto il Centrosud e Isole; al Nord, spiega invece il meteorologo Andrea Giuliacci, tempo più incerto tra sole e nuvole e con un po' di temporali soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Al Centrosud fino a giovedì si farà sentire anche un caldo afoso piuttosto intenso, con temperature massime anche al di sopra di 35 gradi.

Giovedì le temperature al Centro diminuiranno, e tra venerdì e sabato impulsi di aria più instabile e fresca porranno fine al caldo anche al Sud.



Le previsioni per lunedì - Al mattino tanto sole su Emilia Romagna, Centrosud e Isole. Nuvole e qualche acquazzone sulle Alpi; un po' di nubi innocue anche sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. Nel pomeriggio cielo nuvoloso e locali rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine centro-orientali; alternanza tra sole e nuvole nel resto del Nord, sempre in prevalenza sereno invece al Centrosud e Isole. Temperature massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento, in generale comprese tra 28 e 35 gradi, ma con punte fino a 37-38 gradi all'estremo Sud e Isole. Venti di debole intensità.



Le previsioni per martedì - Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su Romagna, Centrosud e Isole. Nuvole sul resto del Nord, anche se alternate a sprazzi di sole in pianura e lungo le coste: rovesci o temporali isolati su Alpi e Prealpi. In serata tendenza ad aumento dell'instabilità e del rischio di temporali sulle pianure di Piemonte, Lombardia settentrionale e occidentale, Veneto e Friuli. Temperature senza grandi variazioni: ancora caldo intenso soprattutto al Centrosud e Isole, con punte massime al Sud e nelle Isole fino a 37-38 gradi.



La tendenza - Mercoledì una perturbazione atlantica attraverserà il Nord Italia con annuvolamenti su tutte le regioni fino alla Toscana settentrionale. Saranno possibili rovesci o temporali anche di forte intensità al mattino sulle regioni di Nordovest (i fenomeni più intensi nelle zone più a nord); nel pomeriggio migliora al Nordovest, mentre i fenomeni si sposteranno al Nordest, dove potranno essere anche di forte intensità. Tempo bello in tutto il resto del Paese. Temperature in calo al Nord.



Si conferma in questi giorni una vera e propria intensa ondata di caldo al Centrosud e sulle Isole: nelle regioni meridionali e nelle Isole toccheremo punte addirittura fino a 37-38 gradi. I maggiori picchi sono previsti in questo inizio di settimana. L'ondata di calore inizierà ad attenuarsi a partire da giovedì al Centro e nell'ultima parte della settimana anche al Sud.



Tra giovedì e sabato, dunque anche nella giornata di Ferragosto (venerdì), tempo prevalentemente soleggiato in tutta Italia (soprattutto al Sud e Isole), con temperature gradevoli al Centronord e caldo in attenuazione al Sud. Ancora qualche episodio di instabilità, soprattutto in montagna, su Lombardia, Nordest e, occasionalmente, anche nelle zone interne del Centro.