12:32 - Per gli inquirenti non ci sono dubbi: Vincenzo Ferrante, l'operaio di 29 anni ucciso mercoledì sera in un centro estetico di Arzano, si sarebbe trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pare proprio che Vincenzo non avesse alcun tipo di rapporto con la malavita organizzata. Obiettivo dei sicari sarebbero stati Ciro Cascone, gregario del clan Moccia, e il suo guardaspalle scambiato per l'innocente operaio e scampato all'agguato. I carabinieri sono sulle tracce dei killer entrati in azione con il volto coperto da un casco.