Adozioni Congo, 7 coppie in attesa

18:36 - "Ci sono altre sette coppie italiane nelle stesse condizioni di quelle che hanno abbracciato i loro figli ma che sono ancora in attesa". Lo afferma la presidente della Commissione adozioni internazionali, Silvia Della Monica, che era sull'aereo che ha portato in Italia i 31 bambini congolesi adottati. Per questi casi, rassicura, "chiederemo una valutazione prioritaria" ma "occorre pazienza e molta prudenza per l'autorizzazione del Congo".