Addio Rosa e Mario, ecco i nomi che fanno tendenza

15:13 - Sembra proprio che i bebè di oggi portino il nome delle tendenze dell'anno. Lo rileva l’Istat nel suo rapporto annuale su natalità e fecondità classificando i nomi più utilizzati in Italia: Angelo, Rita, Mario ed Ernesto sono finiti nel dimenticatoio per far posto a Sofia, Emma e Francesco. La predilezione dei genitori di una volta per nomi cristiani come Natalina, Pasquale, Assunta, Rosario è stata sostituita dai televisivi Jessica e Christian o dai sportivi Diego e Kevin. Scomparsi dall'anagrafe anche i nomi riesumati dai nonni troppo vintage per una cultura che si proietta a diventare sempre più global. A vincere il primato della top ten, il boom del "papabile" Francesco per i maschietti seguito da Alessandro, Andrea, Lorenzo, Mattia, Gabriele, Leonardo. Per la gioia delle mamme invece, tra le femminucce più trendy Sofia, Giorgia, Martina, Emma, Aurora, Sara e Chiara.