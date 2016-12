Addio primavera, è allarme maltempo Forti temporali su tutto il Centrosud

10:57 - La primavera è appena iniziata, e già è in arrivo una fase di forte maltempo che colpirà soprattutto il Centrosud e le Isole e che durerà per le prossime 24-36 ore. La fase peggiore sarà tra la sera di mercoledì e la giornata di giovedì, con il rischio di forti temporali su Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna, e poi su Romagna, Marche e Salento.

"In quasi tutta Europa - spiega il meteorologo Simone Abelli - si sta vivendo una fase di stampo invernale più che primaverile. L'alta pressione rimane isolata sulla Scandinavia e lungo i meridiani dalle Azzorre alla Groenlandia. Le correnti atlantiche umide e fredde hanno così libero accesso fino al cuore dell'Europa e anche sull'Italia. La perturbazione numero 3 del mese si è ormai trasferita sull'Europa orientale mentre la numero 4, dirigendosi verso sudest in direzione del Mediterraneo, sarà accompagnata da una massa d'aria fredda che accentuerà l'instabilità atmosferica. Giovedì nevicherà in gran parte dell'Appennino, dalla Liguria alla Calabria, oltre i 900/1.300 metri. Venerdì sarà una giornata di transizione verso un deciso miglioramento che riporterà il bel tempo ovunque e un clima più mite sabato e domenica".



Le previsioni per mercoledì - Maltempo in Sardegna con rovesci e temporali; nuvole nel resto dell'Italia con qualche pioggia al mattino al Nordovest, in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Nel pomeriggio ancora piogge e temporali in Sardegna e nell'ovest della Sicilia; piogge sparse in Piemonte, alta Lombardia, Emilia Romagna e al Centro; deboli nevicate sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centro-settentrionale.



L'intensa perturbazione nr.4 del mese porterà un peggioramento soprattutto a sud del fiume Po e sulle regioni tirreniche. Due le fasi peggiori: tra la sera e la notte di oggi rischio di forti piogge o temporali su Lazio, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna. Giovedì le zone critiche saranno Romagna, Marche, Salento, Campania e Calabria tirrenica.



Temperature senza grandi variazioni, con le massime inferiori alla norma in gran parte d'Italia. Previsti 8°C ad Aosta, 9°C a Campobasso, 11°C a Torino, Sassari, 12°C a Alghero, Bologna, Rimini, Ancona, 13°C a Brescia, Cagliari, e Trento, 14°C a Milano, Genova, Firenze e Roma. 17°C a Catania e Messina.



Le previsioni per giovedì - Tempo instabile o perturbato in quasi tutta l'Italia. In particolare, le precipitazioni saranno più probabili a sud del Po, su Emilia Romagna e regioni centro-meridionali. Le piogge saranno più intense e insistenti sull'alto Adriatico tra Romagna e Marche e, più giù, su Campania e alta Calabria tirrenica. Possibili rovesci e temporali. Neve su tutto l'Appennino, fin verso 900-1000 metri su quello settentrionale, oltre 1200-1300 metri su quello meridionale. Sarà una giornata molto ventosa, in particolare venti forti meridionali al Sud, di Bora sul medio-alto Adriatico, di Maestrale su Mare e Canale di Sardegna. Mari da molto mossi a molto agitati. Temperature in lieve calo al Centrosud.



La tendenza - Venerdì comincerà una fase di miglioramento, che vedrà il suo culmine proprio nel weekend, grazie alla rimonta dell'alta pressione. Ampie schiarite e tempo soleggiato su Alpi, Nordovest e, dal pomeriggio, anche al Nordest, Toscana e Sardegna. Nel resto dell'Italia rimarrà una nuvolosità irregolare e un po' di instabilità residua con scrosci di pioggia lungo Appennino, sulla Calabria tirrenica e sulla Puglia. Quota neve sull'Appennino sui 1300-1400. Tra sera e notte il miglioramento si estenderà e avremo poche nuvole solo all'estremo Sud. Soffieranno venti nordoccidentali moderati su medio basso adriatico Calabria e Sicilia. Le temperature inizieranno ad alzarsi, specie al Nord, sul settore tirrenico fino alla Campania e in Sardegna.



Il weekend sarà all'insegna del tempo stabile e del clima primaverile. Sabato giornata soleggiata da Nord a Sud, con poche nubi solo su Sardegna, Calabria e Appennino. Soffierà ancora un po' di vento tra Abruzzo, Puglia e Sardegna. Temperature in aumento da 1 a 4 gradi e il clima risulterà così più mite e con valori anche leggermente al di sopra delle medie Domenica altra giornata all'insegna del sole, tranne una maggiore nuvolosità al pomeriggio sul settore ionico e sulle Isole, dovuta a venti più umidi da est. Temperature stazionarie. A inizio settimana, fino a mercoledì, la situazione sarà ancora piuttosto tranquilla, con qualche nuvola più consistente su Calabria Isole e Appennino centrale.