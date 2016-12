Addio ombrello, torna il sole sull'Italia

10:36 - Il sole si appresta a riprendersi l'Italia. Ultime ore di instabilità, concentrata soprattutto al Centrosud, poi si registrerà un rapido miglioramento del tempo grazie all’avanzata del promontorio anticiclonico di matrice nord-africana. E per l'inizio della prossima settimana si attende una nuova grande ondata di caldo e afa. Al Sud le temperature arriveranno a toccare i 40 gradi.

"Il tenace vortice di bassa pressione che per cinque giorni ha messo sotto scacco l’intero territorio italiano, ha deciso di mollare gli ormeggi e riprendere il normale cammino verso levante - afferma il meteorologo Flavio Galbiati -. Tuttavia, prima di scomparire dallo scenario italiano, riuscirà a determinare ancora generali condizioni di instabilità e, al Centrosud, vero e proprio maltempo con precipitazioni localmente insidiose".



Giovedì - Tempo molto instabile al Centrosud ma con schiarite lungo il versante adriatico del Centro, con rovesci e temporali diffusi soprattutto nelle ore pomeridiane con episodi localmente di forte intensità.



Qualche temporale nel pomeriggio potrà formarsi anche su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, con sconfinamenti possibili sulla pianura lombarda e alto Veneto. Prevalenza di sole, invece nelle pianure e coste del Nord, e anche nelle Isole dove tuttavia non si escludono brevi rovesci all’interno e nel Messinese.



Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Marche, in lieve calo al Sud a causa del maltempo e dei freschi venti di Maestrale



Le previsioni per venerdì - Tutto cambia nella giornata di venerdì: un’alta pressione di matrice nord-africana tornerà infatti a occupare l’Europa meridionale, allungandosi per 3mila chilometri verso l’Italia e l’Europa dell’est, riportando tempo più soleggiato e un aumento del caldo. Possibile qualche temporale solo nel Nordest. Temperature in rialzo su tutta la Penisola.



Weekend di sole - Splenderà quindi il sole nel weekend e la colonnina di mercurio salirà fino ai 30 gradi. Alla Sardegna la palma di regione più calda d'Italia. Si segnalano solo occasionali e brevi temporali pomeridiani nelle zone alpine e prealpine orientali.



Inizio settimana con afa e caldo - Nella prima parte della prossima settimana potremmo assistere alla seconda ondata di caldo africano del 2014, che questa volta dovrebbe coinvolgere in modo più significativo il Sud, sia in termini di durata che in termini di picchi massimi di temperature. Nella seconda parte della settimana il caldo al Nord e su parte del Centro potrebbe subire uno stop, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni. Tra martedì e mercoledì punte vicine ai 40 gradi al Sud e nelle Isole.