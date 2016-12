Addio autunno, è estate anche al Nord Agosto si chiude con tempo più stabile

10:50 - Gli italiani, da Nord a Sud, tornano al lavoro. E la tanto attesa e reclamata estate piomba anche sul Settentrione. Ha un po' il sapore della beffa questo fine agosto di sole e caldo. Il mese si chiuderà infatti all'insegna del tempo stabile dopo aver riservato a mezza Italia piogge e clima da autunno. Fine settimana con il bel tempo su quesi tutta la penisola. Possibile qualche pioggia solo sulle alpi orientali.

"Dopo una fase di stampo autunnale, che ha interessato molte zone del Nord si prevede un netto miglioramento della situazione a partire dal settore nord-occidentale, accompagnato dal ritorno a un clima più normale per la fine di agosto - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro -. Al Centrosud, invece, non si avranno grosse variazioni: infatti, in queste zone, continuerà a dominare il sole con temperature che in generale resteranno su livelli pienamente estivi. Fino al fine settimana la situazione resterà abbastanza tranquilla con poche eccezioni in gran parte del Paese. In particolare nel weekend una locale instabilità potrà interessare le Alpi, specie quelle orientali e in forma decisamente più occasionale l’Appennino meridionale".



Mercoledì sull'Italia - Netto miglioramento della situazione al Nordovest. Qualche nuvola in più al Nordest e in Toscana ma in miglioramento nel pomeriggio, specialmente sulle aree pianeggianti. Prevalenza di bel tempo nel resto del Paese, salvo dei temporanei passaggi nuvolosi fra la Sardegna e il Centro. Tuttavia non si esclude qualche breve piovasco tra l’est dell’Umbria e il sud delle Marche.



Temperature in generale crescita, specialmente al Nordovest e nelle valli alpine dove torneranno su livelli più consoni per il periodo. Venti in prevalenza deboli salvo locali rinforzi al Centro e nel nord della Sardegna.



Giovedì con qualche nube al mattino - Giovedì inizio di giornata con nuvole localmente compatte al Nordovest, a ridosso delle Prealpi, in Emilia e sul Medio Adriatico con locali piovaschi su est del Piemonte, Prealpi lombarde e a ridosso dell’Appennino centro-settentrionale. Sereno o poco nuvoloso altrove.



Nel pomeriggio le aree nuvolose si ridurranno concentrandosi in Piemonte e a ridosso dell’Appennino; occasionali piovaschi su Alpi Marittime e sui monti di Abruzzo e Molise. Le temperature massime perderanno qualche grado sull’estremo Nordovest e sul Medio e Basso Adriatico in seguito a una ventilazione più fresca da est.



Fine settimana da fine estate - Venerdì giornata di bel tempo con poche eccezioni. Qualche isolato rovescio potrà interessare nel pomeriggio le Alpi occidentali e in forma più occasionale quelle centrali. Temperature in lieve aumento al Nord e sul Medio Adriatico.



Sabato e domenica nubi sparse ma un po' più insistenti sulle Alpi, con locali piogge o rovesci soprattutto su quelle orientali. Cielo meno pulito anche al Nordovest, specie domenica ma con tempo asciutto. Per il Centrosud locali annuvolamenti saranno possibili soprattutto nelle zone interne con sporadici acquazzoni pomeridiani nella giornata di domenica sull’Appennino meridionale. Sulle coste dell’alto Adriatico, della Penisola e nelle Isole proseguirà tempo soleggiato.



Le temperature non subiranno particolari variazioni.