12:43 - Un 50enne è stato arrestato dalla polizia per abusi sulle due nipotine, che avevano 7 e 9 anni quando tutto è iniziato. I soprusi avvenivano nell'appartamento dell'uomo, nel Milanese. Per la più piccola le violenze sono andate avanti per 15 anni, per la più grande per 11. Tra le vittime c'è anche un'amica delle ragazze, abusata quando aveva 17 anni.