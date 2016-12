00:13 - Un uomo di 87 anni è morto investito sul tratto autostradale che collega Milano e Como (A9), all'altezza di Uboldo (Varese). Secondo quanto accertato finora dalla Polstrada, la vittima era a piedi. Sul perché l'anziano si trovasse in autostrada sono in corso indagini e, al momento, gli agenti non sono in grado di fornire una spiegazione. L'automobilista investitore non ha riportato ferite nell'impatto.