2 agosto 2014 A 34 anni dalla Strage di Bologna, Colle: "Paese e familiari vittime chiedono verità" E' quanto scrive Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato per l'anniversario della strage, nella quale furono uccise 85 persone e ferite 200 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:27 - Al ricordo "di quei tragici eventi anche da parte delle generazioni che non li hanno vissuti" deve accompagnarsi "una esauriente risposta all'anelito di verità che accomuna i familiari e l'intero Paese". E' quanto scrive il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio inviato per il 34esimo anniversario della strage di Bologna, nella quale furono uccise 85 persone e ferite 200.

A 34 anni dall'attentato, con la condanna come esecutori dei due neofascisti dei Nar Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, sulla strage rimangono ancora molti misteri. Per Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime, è necessario che la magistratura continui a cercare i mandanti.



Poletti: "Il governo non dimentica" - "Il governo non dimentica né la strage di Bologna, né nessuna altra strage o atto di terrorismo". E' il messaggio che il ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha portato in Comune a Bologna all'incontro con i familiari delle vittime.