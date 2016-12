13:02 - Musei aperti anche di notte il 17 maggio per la nuova edizione della Notte delle cultura. E scoppia il caso del Colosseo. Il monumento rimarrà chiuso, perché non si sono trovati i 5 custodi volontari previsti dall'accordo sindacale. Furioso il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Tutto normale per i sindacati di categoria, per i quali tratta di un problema di sicurezza per chi dovrebbe lavorare fuori dall'orario consueto.

L'ira del governo - Il ministro Franceschini è furioso anche se dice di avere le mani legate. La norma prevede che per aprire di notte un museo o un monumento pubblico è necessario che sia presente almeno un terzo del personale di custodia e l'adesione al servizio è rigorosamente su base volontaria. ''Nei beni culturali non esiste la precettazione, non ho strumenti per intervenire'', allarga le braccia Franceschini con a fianco uno sconsolato Piero Fassino presidente dell'Anci, "posso solo lanciare un appello perché si trovi una soluzione".



"Niente da dire sulla norma - precisa Fassino - ma è assurdo che in un'occasione come questa proprio il Colosseo resti al buio. Tanto più che proprio quest'anno si erano fatti passi in più per festeggiare degnamente la ricorrenza ormai tradizionale in tutta Europa alla vigilia della giornata internazionale dei musei, lanciando una sinergia con il sistema dei comuni, proprietari in Italia di un numero incredibile di musei e monumenti".



La difesa - Secca la risposta dei sidnacati. "Non penso che troveranno custodi volontari per consentire l'apertura notturna del Colosseo in occasione della Notte dei Musei. I custodi dell'Anfiteatro Flavio, che hanno un'età media di 58 anni, che stanno in piedi sei ore al giorno e hanno a che fare con migliaia di ingressi quotidiani, perché dovrebbero lavorare quella notte? Per guadagnare 60 euro lordi in piu'? Non è nemmeno una questione di soldi ma di sicurezza, considerato che sarà notte e che la videosorveglianza non funziona". Lo dice il segretario nazionale Flp Rinaldo Satolli spiega perché non ci sono custodi disponibili a consentire l'apertura serale del Colosseo sabato prossimo, in occasione della 'Notte dei Musei'.