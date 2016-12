"Non ti faccio la multa per 500 euro": arrestato doganiere dalla finanza

16:33 - Cinquecento euro: questo il prezzo contrattato dal doganiere di 55 anni di Avezzano. La vittima è un imprenditore agricolo romano che era stato oggetto di un controllo. Il doganiere ha proposto un compromesso nel quale era prevista una mazzetta di 500 euro in cambio dell'annullamento dell'ammenda prevista che si aggirava intorno agli 8000 euro. L'imprenditore è stato al gioco ma solo dopo aver avvertito il comando della Guardia di Finanza.I finanzieri, hanno predisposto un blitz in vista della consegna del denaro. Il doganiere è stato colto in flagrante durante il fatto e subito arrestato.