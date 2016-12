"Mio figlio non è una bestia": Firenze, parla la madre del nuovo "mostro"

18:43 - "L'immagine che hanno costruito di mio figlio non corrisponde alla realtà. Riccardo non è una bestia". Così la mamma di Riccardo Viti, l'assassino della 26enne uccisa a Firenze nella notte tra domenica e lunedì. Lo ha raccontato l'avvocato Alessandro Benelli, il difensore d'ufficio del 55enne. "Ho parlato solo con la madre - ha spiegato - e abbiamo fissato di vederci lunedì. E' disperata, non si dà pace, dice di non essersi mai accorta di niente".