"Evade per 700mila euro": denunciato il Freddie Mercury del Tarantino

13:38 - A Manduria, in provincia di Taranto Piero Epifani, in arte Piero Venery, leader dei White Queen, cover band dello storico gruppo rock, è accusato di aver nascosto all'erario i lauti cachet percepiti per le numerose esibizioni in Italia e all'estero. Sembra proprio lui, il grande Freddy Mercury, ma il 35enne non fa parlare di sé per la grande somiglianza. Per l'epigono pugliese c'è l'ombra di una maxievasione fiscale di oltre 700mila euro: oltre 500 concerti e neanche un euro dichiarato al fisco. Una brutta figura per il Freddy Mercury di Manduria, e anche qualcosa di più...