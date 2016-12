"Bomba day" a Vicenza: 27mila evacuati

12:11 - Come programmato da tempo, a Vicenza è scattato il "Bomba day". Alle 7 in punto, infatti, sono risuonate le sirene che hanno ricordato ai 27 mila cittadini che risiedono nel raggio di 2,5 chilometri dal ritrovamento della bomba risalente alla seconda guerra mondiale (denominata "Old Lady2, ovvero vecchia signora, ndr) la necessità di evacuare l'area entro le 8.30. A dare l'avvio alla fase più delicata e pericolosa della giornata, il disinnesco dell'ordigno ad opera degli artificieri dell'Esercito italiano, è stato il sindaco e commissario delegato per l'emergenza Achille Variati.