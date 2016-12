Yulla, la leader dei Forconi di Reggio scrive e canta di cougar e di pelo

22:05 - Yulla Preti, 42 anni, due figli, responsabile del Coordinamento 9 dicembre Reggio, più noto come il movimento dei Forconi, in queste ore sta facendo il giro del Web per la sua attività... artistica. Oltre ad aver scritto e interpretato con i calciatori della Reggiana l’inno “Dai Reggiana!” si è fatta notare per alcune canzoni che promettono bene già dal titolo. Tra queste si segnalano "I am a cougar" (l'incipit recita "Potrei essere tua madre, ma non lo sono. Cercasi stallone privo di neurone" e il pezzo dance “Me Gusta il Pelo”.