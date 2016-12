Vittima di racket sfida i suoi estorsori "Potete colpirci, ma non ci fermate"

08:56 - Il racket le ha bruciato il negozio, ma lei approfitta del Natale per lanciare un messaggio agli estorsori su Facebook. "Vi auguriamo Buon Natale. Non facciamoci fermare da nessuno. Mai" - scrive Valentina Di Lorenzo, figlia della titolare del negozio "Porta d'oro arredamenti" dato alle fiamme a Palermo 12 giorni fa. L'esercizio è stato danneggiato, ma i proprietari hanno riaperto prima di Natale. "Potete colpirci all'esterno - si legge ancora sulla sua bacheca - bruciarci, umiliarci, ma i nostri valori, le nostre passioni, la nostra anima non potete colpirla! Auguri di Buon Natale a tutti e specialmente a chi ha fatto questo".