Villabate, finto sequestro per amore

17:54 - Non è più un’adolescente ma si è fatta comunque rapire dall'amore. A Villabate, comune del Palermitano, una donna di 45 anni non ha trovato il coraggio di confessare a suo marito di non amarlo più. E così, ha pensato di scappare con l'amante, inscenando un rapimento.

Marina Dorotea Di Peri è stata trascinata con forza a bordo di un furgone bianco da due uomini, sotto gli occhi preoccupati dei testimoni e del figlio che ha dato l'allarme. Un elicottero dei Carabinieri si è alzato in volo per rintracciare il mezzo, poi individuato a Palermo.

Alla coppia, fuggita con l'aiuto di un terzo complice, non è rimasto che confessare. "Non ho alcuna intenzione di tornare a casa", ha detto la donna, confessando anche al marito di essersi innamorata di un altro.



La letteratura sulle cosiddette "fuitine" si arricchisce oggi di un nuovo avvincente capitolo.