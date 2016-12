Verona, rimprovera "bulli" in autobus: 14enne ingiuriata e aggredita

07:32 - I carabinieri di Verona hanno denunciato sei giovani che, rimproverati da una 14enne per il comportamento da bulli tenuto a bordo di un autobus, si sono vendicati ingiuriandola e aggredendola. La ragazza, curata in ospedale, ha riportato contusioni guaribili in 10 giorni. I sei ragazzi, tutti tre i 14 e i 19 anni, sono accusati di lesioni personali aggravate e ingiuria.

L'autobus quotidianamente portava gli studenti da un paese della provincia scaligera a Verona, dove frequentano una scuola superiore di secondo grado.



Secondo quanto accertato, i "bulli" ogni giorno urlavano e prendevano in giro gli altri passeggeri. Quando la ragazza ha protestato, non sopportando l'affronto ricevuto, i sei ragazzi la hanno aggredita.