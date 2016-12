16:32 - Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata a Crissolo, in alta Valle Po, nel Cuneese. A dare l'allarme alcuni compagni dei due uomini, i quali sono stati recuperati dall'elisoccorso alpino. Al momento sono ricoverati all'ospedale di Savigliano: hanno riportato ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.