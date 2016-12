Un carabiniere a capo di Pompei

14:49 - Il ruolo di direttore generale del progetto Pompei è stato affidato al generale dell'arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, già alla guida del comando carabinieri Tutela patrimonio culturale dal 2007 al 2010. Vicedirettore generale vicario è stato nominato Fabrizio Magani, già direttore regionale dei Beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila. Bray: ''Per Pompei non c'è bisogno di soldi, il progetto varato ha tutte le risorse per partire''.

Il sogno? Arrivare in treno a Pompei - Una Pompei ''con alberghi accoglienti e dove si possa arrivare salendo su un trenino efficiente come quello che collega l'aeroporto di Heathrow con Londra''. E' questa la Pompei che sogna il ministro Bray. ''Per questo dobbiamo fare sistema - ha aggiunto -. Mi piacerebbe arrivare alla stazione di Napoli e trovare un servizio di informazioni in grado di accompagnare il turista a Pompei, e magari anche un museo. Tutto questo - ha concluso - e' da costruire, ma se ci mettiamo assieme ci riusciremo''.