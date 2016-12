Trova 105mila euro: li restituisce

11:50 - Al commissariato di polizia di Monza saranno rimasti a bocca aperta, quando un uomo si è presentato negli uffici con una valigetta contente 105mila euro in contanti. Il brianzolo, che ha voluto rimanere anonimo, ha restituito la somma dopo averla trovata per strada in via San Gerardo, nel centro del capoluogo.

La somma appartiene ad un imprenditore tedesco, che si trovava in zona per chiudere un affare riguardante un evento all'Autodromo di Monza. La valigetta gli sarebbe stata sottratta da alcuni ladri che, secondo le ricostruzioni, l'avrebbero poi persa o dimenticata tra due auto parcheggiate. Una delle due macchine aveva un finestrino sfondato.

Il 49enne della Brianza ha aperto il contenitore, trovando le banconote e i documenti del berlinese, utili agli agenti per poterlo contattare. L'imprenditore è stato contattato e si è presentato al commissariato, dove ha ricevuto i contanti. I due si sono incontrati e stretti la mano, come riportano le pagine milanesi del Corriere della Sera; il tedesco molto probabilmente si sarà stupito di tanta onestà, tirando un bel sospiro di sollievo.