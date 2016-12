Tromba d'aria in Lucchesia:danni

01:11 - Una tromba d'aria ha provocato il crollo di una parete del sottotetto di una scuola nel comune di Montecarlo (Lucca). E' quanto emerso da un sopralluogo fatto in giornata dopo il maltempo che ha imperversato in Toscana. La tromba d'aria, che ha provocato anche altri danni nella zona, ha letteralmente portato via parte del muro del sottotetto destro della scuola. Parte dei mattoni ha sfondato un lucernario ed è caduta in un corridoio interno.