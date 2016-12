Trieste, va a derubare un bar di notte e lascia il figlio di 6 anni in auto

16:44 - Due operai di Tolmezzo, in provincia di Udine, sono stati arrestati dai carabinieri, al termine di un breve inseguimento, per aver tentato di derubare un bar. Uno dei due si è recato sul posto portando con sé il figlioletto di 6 anni che, durante il “colpo”, è rimasto in auto a dormire.

I ladri sono giunti intorno alle 23 di ieri sera a Zuglio, in provincia di Udine, sono scesi dalla macchina senza far rumore per non svegliare il piccolo, e hanno tentato di compiere il furto in un bar dopo aver spaccato la porta.



La rapina non è stata, però, portata a termine, poiché è scattato l’allarme e i due sono stati costretti a fuggire. Immediato l’arrivo dei carabinieri che hanno inseguito la macchina, scoprendo la presenza del bimbo ancora addormentato nonostante il trambusto.

Il bambino è stato riaffidato alla madre, l’auto posta sotto sequestro, e i due sono stati arrestati per tentativo di furto aggravato.