Treviso, trovato il cadavere di una 80enne nel torrente Cervano

19:23 - E' stata ritrovata morta l'anziana scomparsa la mattina del 26 dicembre dalla propria abitazione di Bagnolo di San Pietro di Feletto, nel Trevigiano. La donna, Leda Cesca, 80 anni, è caduta nelle acque del torrente Cervano in piena ed è annegata.

Alle ricerche, portate avanti per tutta la giornata da vigili del fuoco e Protezione civile, avevano preso parte anche la squadre del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane, allertate questa mattina alle 8 dal 118 in supporto alle operazioni. Il timore, poi confermato dal rinvenimento, era che l'anziana potesse essere caduta nelle acque del torrente Cervano, che scorre dietro l'abitazione e che ieri era in piena. I soccorritori hanno perlustrato le sponde a monte e a valle della casa, finché alle 11 circa è arrivata la notizia che il corpo era stato rinvenuto molto più a valle, a Campolongo, trascinato distante dalla corrente. Le squadre sono così rientrate. Presenti anche carabinieri e polizia.



Valanghe, tre sciatori morti sulle Alpi - Tre sciatori sono morti questa mattina travolti da valanghe sulle Alpi. A Saint-Moritz (Svizzera) due persone sono state travolte da una slavina ed una è morta. Altri due decessi sono avvenuti a La Clusaz (Francia), in fuoripista.



Valanga nel Cuneese, feriti 2 scialpinisti - Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga che si è staccata a Crissolo, in alta Valle Po, nel Cuneese. A dare l'allarme alcuni compagni dei due uomini, i quali sono stati recuperati dall'elisoccorso alpino. Al momento sono ricoverati all'ospedale di Savigliano: hanno riportato ferite gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita. Un altro sciatore è morto invece a Chamois, in Val d'Aosta, a causa di un incidente. La vittima si trovava in fuoripista, nella parte alta dell'impianto di risalita. Sul posto giunto il soccorso alpino, insime a un medico del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.