Trasporti pubblici, venerdì di scioperi Disagi in città. Revocato a Milano

16:03 - Venerdì di disagi per chi usa i trasporti pubblici. Il sindacato Usb ha proclamato un'astensione di quattro ore con modalità che variano da città a città. A Genova dalle 9.35 alle 13.35 a Napoli lavoratori fermi dalle 9 alle 13. A Milano invece lo stop ai mezzi dalle 8.45 alle 12.45, è stato revocato. La protesta, spiegano i sindacati, è "contro le politiche del governo, che prevedono vaste e preoccupanti privatizzazioni nel settore".

Disagi anche a Firenze, dove gli autisti dell'Ataf incrociano le braccia per il secondo giorno consecutivo per protestare contro lo spacchettamento dell'azienda dei trasporti pubblici locale. Presi d'assalto i taxi, che hanno ampliato l'orario di servizio e che invitano i passeggeri che vanno nella medesima direzione a salire sulla stessa automobile.



Mezzi pubblici fermi anche a Bologna, dalle 10 alle 14. Sono state garantite solo le corse dal capolinea centrale, verso la periferia e viceversa, fino alle 9,45.



A Genova lo sciopero interessa anche i mezzi che viaggiano sulla ferrovia Genova-Casella, ma sono garantiti i servizi per i portatori di handicap.



A Roma mezzi pubblici fermi per 4 ore nello sciopero proclamato da Usb. Il 16 dicembre nuova protesta, sempre per 4 ore, per un'agitazione firmata dai sindacati confederali.



Astensione dal lavoro, infine, del personale di terra e di volo del gruppo aereo Meridiana (Meridianafly, Air Italy, Geasar, Meridiana Maintenance).