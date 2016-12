08:28 - I carabinieri di Napoli hanno arrestato un geometra dipendente dell'Inpdap per concussione: avrebbe chiesto una tangente di 450 euro a un dipendente pubblico per aumentare il valore di un immobile da lui indicato in una perizia. La perizia era necessaria per l'erogazione di un mutuo ipotecario e il denaro della tangente doveva servire ad acquistare un computer per il figlio del geometra.