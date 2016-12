Stamina, i genitori dei bimbi malati mostrano i video con i miglioramenti

21:44 - Riescono a muovere le gambe e a tener ferma la testa: sono le immagini che compaiono in alcuni video mostrati, nel corso della conferenza stampa a Roma, dai genitori della piccola Celeste e di Sebastian. Entrambi i piccoli sono affetti da Sma e trattati con le infusioni della metodica Stamina. Il papà di Smeralda ha portato anche i certificati medici sullo stato della sua bambina. Celeste riesce a ruotarsi su un fianco.

Presente alla conferenza in difesa del metodo di Davide Vannoni anche il neurologo Marcello Villanova. Felice Massaro, nonno del piccolo Federico, di Pesaro, chiede poi che il giudice Raffaele Guariniello indaghi sulla fuga di notizie riguardo alle cartelle cliniche. Nel corso della conferenza stampa dei parenti di 32 malati, seguiti agli Spedali Civili di Brescia, Massaro assieme agli altri ha puntato l'indice contro la stampa, definita "assassina".



Ecco il nuovo Comitato - Intanto il ministero della Salute ha scelto i componenti del nuovo Comitato. Presidente: Mauro Ferrari, Sally Temple; Curt R. Freed; Vania Broccoli; Francesco Frassoni; Carlo Dionisi Vici; Antonio Uccelli. "E' stata individuata - si legge nella nota del ministero - la figura di un presidente garante di alto livello, non della materia ma riconosciuto internazionalmente per qualità scientifica, accompagnato da due esperti di staminali stranieri, due esperti italiani due clinici, uno di interesse metabolico e uno neurologico, entrambi noti in campo di terapia cellulare".



Vicepresidente di Stamina grida al complotto - "E' un problema di criminalità organizzata, un gruppo di persone a livello molto alto ha deciso di consigliare così il ministro della Salute", ha affermato il vicepresidente di Stamina Foundation, Marino Andolina, denunciando che "esiste un complotto mirante a negare anche l'evidenza pur di bloccare sia le terapie compassionevoli a Brescia che la sperimentazione votata dal Parlamento".



Lorenzin: "Azioni legali contro il vicepresidente di Stamina" - Il ministro Lorenzin preannuncia un'azione legale contro le affermazioni del vice presidente di Stamina Foundation, Marino Andolina, che aveva parlato "di presunti complotti e consigli che il ministro avrebbe ricevuto dalla criminalità organizzata".



Vannoni: "Nel nuovo Comitato ci sono esperti di parte" - "Nel nuovo Comitato tecnico scientifico composto dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin ci sono esperti di 'parte', come il professor Antonio Uccelli: basta cercare su Google per leggere gli articolacci contro Stamina": è quanto afferma Davide Vannoni, secondo il quale anche altri nomi non corrisponderebbero al criterio di imparzialità che avrebbe dovuto guidare la scelta e che il Tar del Lazio aveva richiesto. Secondo il Tribunale amministrativo "devono partecipare in pari misura anche esperti con posizioni favorevoli alla metodica", pronuncia che ha poi portato alla nascita del nuovo gruppo di lavoro. "Noi avremmo voluto fossero stati inseriti anche Camillo Ricordi e il neurologo Marcello Villanova", ha poi aggiunto Vannoni.