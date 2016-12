19:18 - Spray al peperoncino in dotazione a poliziotti e carabinieri. La sperimentazione dovrebbe partire a gennaio a Roma, Milano e Napoli. Via libera, dunque, dopo una serie di verifiche, allo spray che nebulizza un principio attivo a base di Oleoresin Capsicum, sostanza irritante, a non più di 3 metri di distanza.

Sperimentazione da gennaio - Da anni i vertici della sicurezza hanno preso in considerazione la possibilità di dotare le forze dell'ordine di questa "arma", ma dubbi sulla pericolosità della sostanza ne avevano sempre frenato l'introduzione. Ora c'è stato il via libera. Lo spray sarà inizialmente assegnato in via sperimentale ai poliziotti della Polfer Stazione e Volanti di Milano, nonché ai carabinieri dei reparti operativi di Roma e Napoli. Sono esclusi, per ora, i reparti mobili. Nel caso di positivo riscontro della sperimentazione, l'uso della dotazione potrà essere allargato.



Il capo della polizia, Antonio Manganelli, in audizione alla commissione Affari Costituzionale della Camera nel febbraio del 2012, aveva rilevato l'utilità dello spray. "Ad una carica di aggressività che si aggiunge al gas - aveva detto - abbiamo sempre pensato, ma ci sono "difficoltà perché commissioni come quelle del ministero della Salute frequentemente concludono che il capsicum fa male". Lo spray che verrà usato nella sperimentazione, al pari dei tre tipi per i quali è stato autorizzata la libera vendita, contiene un modesto contenuto di principio attivo (capsicum disciolto non superiore al 10%) e non ha impatti duraturi sulla salute della persona colpita.