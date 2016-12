14:10 - Lucignolo mostra quanto sia semplice comprare anabolizzanti illegali in Italia: in una palestra dell’hinterland milanese, un personal trainer propone a un complice della trasmissione di acquistare anabolizzanti per migliorare la forma fisica. L’incontro tra i due per la vendita del materiale avviene in un momento successivo proprio sotto le telecamere di Lucignolo, che riprendono in diretta anche l’incursione dei carabinieri dei NAS e la perquisizione dell’autovettura del personal trainer.

L’uomo viene, quindi, fermato e portato in caserma e, successivamente, denunciato a piede libero per importazione illecita di medicinali, spaccio di sostanze dopanti e ricettazione. Alle 21.30 su Italia 1 verrà mostrato il servizio integrale.