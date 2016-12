Sophia Loren vince la causa col fiscoPer l'attrice meno tasse da pagare

16:32 - Sophia Loren ha vinto la causa contro l'Agenzia delle Entrate riguardante il condono fiscale del 1982. La Cassazione ha infatti accolto il ricorso dell'attrice contro il verdetto della Commissione tributaria di Roma che le aveva ingiunto di pagare le tasse sul 70% dei redditi del 1974, anziché sul 60% come sosteneva la Loren. La Suprema Corte ha dato ora il via libera allo sgravio fiscale.

La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso di Sofia Scicolone, in arte Sophia Loren. Adesso l'attrice pagherà le tasse solo sul 60% di poco più di un miliardo di vecchie lire non dichiarato nel modello 740 di 39 anni fa.



Nel 1982 diciassette giorni in cella - Per i suoi problemi fiscali il 19 maggio 1982 finì nel carcere femminile di Caserta dopo l'arresto avvenuto appena atterrata all'aeroporto di Fiumicino, di ritorno dalla Svizzera dove risiedeva con la famiglia. Scontò 17 giorni di detenzione per aver omesso di presentare la denuncia dei redditi (poi definiti in 112 milioni di lire di imponibile per l'imposta complementare del 1963-1964).



"Chiudo una storia di 40 anni" - "Finalmente si chiude una storia che è durata quaranta anni!". Così l'attrice, "felice", ha commentato con i suoi legali il verdetto della Cassazione.