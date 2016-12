Sondrio, parla il marito della donna scomparsa: "Eravamo in crisi"

12:38 - Francesca Tarca, la mamma di una bimba di 3 anni di Mello (Sondrio), scomparsa nel nulla da due settimane, voleva separarsi dal marito. Lo ha raccontato l'uomo, Alessandro Secchi, ai microfoni di "Quarto Grado", confermando la crisi che stava vivendo con la moglie. "Prima della scomparsa Francesca mi ha detto: 'Non so se provo ancora qualcosa per te'. Ma era una cosa campata in aria, quella della separazione, non c'era nulla di sicuro".

"In questo momento - ha aggiunto il marito - l'importante è che Francesca torni a casa, poi le cose si mettono a posto. Escludo che sia scappata con qualcuno perché anche i telefoni non danno riscontro". E a proposito della possibile presenza di un'altra persona nella vita donna sparita da casa lo scorso 28 ottobre, il marito afferma: "Se lo ha fatto, lo ha nascosto bene e io non mi sono mai accorto di nulla".