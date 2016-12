07:20 - Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata poco prima delle 7 in Sicilia, sull'altopiano dei Monti Iblei, tra le province di Caltanissetta, Ragusa e Catania. Il sisma ha avuto ipocentro a 28,1 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Niscemi, Acate, Caltagirone, San Cono, San Michele di Ganzaria, Mazzarrone e Vittoria. Non si registrano danni a persone o cose.